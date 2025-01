Vasco faz sondagens por Victor Sá, atualmente no futebol da Rússia

Atacante chegaria para setor que é prioridade da equipe carioca, no entanto, clube russo não pretende facilitar saída dele

O Vasco continua em busca de reforços, priorizando dois setores: defesa e ataque. Um dos alvos é Victor Sá, jogador que atua pelas pontas e teve destaque no Botafogo há duas temporadas. Atualmente, ele joga na Rússia.

Felipe Loureiro, diretor técnico do Cruz-Maltino, entrou em contato diretamente com o atleta. Porém, o Krasnodar, clube russo onde Victor Sá atua, não recebeu nenhuma proposta oficial. A equipe considera o jogador essencial e não pretende liberá-lo no momento.