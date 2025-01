Vasco anuncia terceiro reforço para a temporada

Zagueiro Lucas Oliveira chega proveniente do Cruzeiro para um contrato de dois anos; saiba mais detalhes da chegada do defensor

O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira (8) a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. O atleta defendeu o Kyoto Sanga (JAP) na última temporada por empréstimo junto ao Cruzeiro e chega ao Gigante da Colina com contrato por duas temporadas, até dezembro de 2026. A data de apresentação oficial do jogador será divulgada posteriormente.

Carioca, Lucas Oliveira começou a se destacar nacionalmente no Atlético-GO. Em 2022, chegou ao Cruzeiro e foi um dos destaques da equipe na campanha do título da Série B. Na temporada seguinte, foi vendido ao Valladolid (ESP), retornou ao time mineiro e seguiu por empréstimo ao Kyoto Sanga (JPN).