Super Mundial? José Boto aponta prioridade do Flamengo em 2025

José Boto também fez questão de elogiar o técnico Filipe Luís. O diretor, aliás, disse que pretende acabar com hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil.

“Contato desde o dia 18 é diário. Agora com ele aqui é mais fácil, cara a cara é sempre melhor. Tudo que disse no primeiro dia eu mantenho. Alguém em que eu vejo futuro maravilhoso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe. Com todo respeito aos treinadores portugueses, alguns são até meus amigos, mas eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe”, disse o dirigente em coletiva.