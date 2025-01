Santos treina com três reforços e fica no aguardo de Tiquinho

Thaciano, Zé Ivaldo e Léo Godoy já participaram de atividade comanda por Pedro Caixinha nesta quarta e espera por novo reforço / Crédito: Jogada 10

À medida que a pré-temporada avança, o Santos vai encorpando cada vez mais o seu elenco. Nesta quarta-feira (08), o treinador Pedro Caixinha contou com três reforços que se apresentaram para a temporada. O lateral-direito Léo Godoy, que veio do Athletico, o zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, e o meia Thaciano, vindo do Bahia, já trabalham com o time santista. O clube ainda não anunciou nenhum dos jogadores de forma oficial. O trio se junta ao zagueiro Luisão, que veio do Novorizontino e se apresentou junto com o restante do elenco na semana passada. A expectativa do Santos é realizar o anúncio de todos os reforços antes da estreia no Paulistão, na próxima quinta-feira (16), contra o Mirassol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outra novidade no elenco é Tiquinho Soares. O principal reforço do Santos no começo do ano é aguardado na próxima sexta-feira (10), dia em que se apresentam os jogadores que não estão no planejamento para a temporada. O atacante chegou ao Peixe em uma troca com o Botafogo, que ficou com o zagueiro Jair.