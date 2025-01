Rony segue negociando com o Fluminense

O Fluminense segue buscando a contratação do atacante Rony, do Palmeiras. Após recusa na primeira proposta salarial ao camisa 10 do Verdão, o Tricolor segue buscando acordo para ter o atleta em 2025. O clube paulista já concedeu o aval para a negociação com o estafe do jogador. LEIA MAIS: Fluminense anuncia a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga

Ele, aliás, se apresentou e treina com o restante do elenco do Palmeiras nesta pré-temporada. O clube, porém, segundo publicação do "ge" desta quarta-feira (8) entende que é o momento ideal para negociá-lo.