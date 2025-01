Roberto Carlos engata romance em meio à disputa por fortuna bilionária em divórcio

Ex-jogador tem passado suas noites no CT do Real Madrid desde o fim do casamento de 15 anos com Mariana Lucon, com quem teve duas filhas

Roberto Carlos abriu seu coração para um novo amor em meio ao conturbado processo de divórcio, que envolve uma fortuna bilionária, com Mariana Lucon. O relacionamento ocorre paralelamente à disputa do ex-casal pelo regime de bens, no valor de cerca de R$ 1 bilhão, e à busca do ex-jogador por um lugar para ficar.

O processo de divórcio acontece após 15 anos de matrimonio, com duas filhas fruto da relação. Mariana Lucon permaneceu na mansão onde moravam juntos, na Espanha, enquanto Roberto Carlos tem passado suas noites no CT do Real Madrid. Ainda de acordo com o portal espanhol Estadio Deportivo, os pais do pentacampeão moram na segunda casa do atleta e, por isso, ele não se mudou para lá.