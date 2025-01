Lucas Moura exalta chegada de Oscar ao São Paulo: ‘Craque da bola’

Atacante realizou convite para o meia jogar no Tricolor, ainda no ano passado, e comentou sobre a amizade entre os dois

O São Paulo embarcou nesta quarta-feira (08) para Orlando, onde vai realizar sua pré-temporada. Na chegada ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, de onde o Tricolor decolou rumo aos Estados Unidos, o atacante Lucas conversou com a imprensa e falou sobre a chegada de Oscar, seu parceiro nas categorias de base.

“Feliz com a chegada do Oscar. É um grande reforço porque é um craque de bola e vai nos ajudar muito. É um grande amigo, fizemos a base juntos e estou muito animado com essa parceria”, destacou.