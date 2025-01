Liminar é concedida, e Dani Olmo e Pau Víctor podem ser inscritos pelo Barcelona

O Conselho Superior de Esportes (CSD) emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (8), para informar que aceitou a liminar solicitada pelo Barcelona e pelos jogadores Dani Olmo e Pau Víctor. Com isso, ambos poderão ser inscritos para jogos do clube, de forma provisória, até que o recurso seja resolvido. No entanto, a dupla não pôde estar na semifinal da Supercopa, contra o Athletic Bilbao, pois as licenças estarão ativadas a partir desta quinta-feira (9).

O CSD destacou que, de acordo com o artigo 27 da Lei do Esporte, “os atletas profissionais têm direito a uma carreira esportiva que corresponda ao seu potencial, com todas as garantias e segurança necessárias”.