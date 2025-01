Lautaro Martínez é eleito o melhor atleta estrangeiro na Itália

Atacante da Inter de Milão foi artilheiro do Italiano na última temporada

O atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, recebeu um importante prêmio nesta semana. Isso porque, em honraria oferecida pela Associação de Imprensa Estrageira na Itália, ele foi eleito o melhor atleta estrangeiro do país em 2024.

Na descrição sobre a escolha do avante interista, a entidade exaltou os números e relevância das atuações de Lautaro no biênio passado. Com destaque, naturalmente, para a conquista do bicampeonato no Italiano por parte da Inter:

“Um verdadeiro protagonista do campeonato conquistado pela Inter de Simone Inzaghi, Lautaro Martínez termina a temporada 2023/2024, também, como artilheiro da Série A, com 24 gols. Seus gols levaram os Nerazzurri à segunda estrela, confirmando a sábia decisão de tornar o argentino o camisa dez e capitão da equipe nerazzurri.”

Apesar da constante especulação em diferentes mercados de transferência sobre uma possível saída, o atacante argentino se converteu em um verdadeiro ídolo da Internazionale. Desde 2018 vestindo a camisa do clube italiano, proveniente do Racing, Lautaro apresentou rápida adaptação e identificação com a Inter. Nesse sentido, sua média de gols por biênio só esteve abaixo dos 20 tentos em duas das últimas seis oportunidades.

Em números totais, o jogador campeão do mundo com a seleção da Argentina defendeu a Inter de Milão em 306 jogos com 137 gols, 32 assistências e conquistou sete títulos. A saber, são eles a Copa da Itália (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), a Supercopa da Itália (2021/2022, 2022/2023) e o Campeonato Italiano, troféu que levantou em 2020/2021 e em 2023/2024.