Internacional quer anunciar Bernabei até o fim da semana

Colorado segue com a negociação para tentar a permanência do lateral argentino no elenco e apenas detalhes impedem o anúncio / Crédito: Jogada 10

Após jogo duro do Celtic, Internacional avançou na negociação pela permanência de Bernabei. Assim, restam apenas detalhes para fechar o negócio. Portanto, o Colorado deseja que o acordo se concretize ainda nesta semana, para que o lateral se apresente na pré-temporada. Segundo o ge, o clima de otimismo já toma conta do clube desde a semana passada. As últimas movimentações refletem a confiança nas negociações com o Celtic, que detém os direitos do lateral-esquerdo. Além disso, existe a possibilidade do anúncio ser feito em até três dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após alguns meses de conversas, os clubes finalmente chegaram a um denominador comum. Sendo assim, o Internacional se compromete a pagar 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,81 milhões na cotação atual) por Bernabei, além de um bônus de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) em caso de metas atingidas.