Internacional avança em tratativas por atacante campeão da Sul-Americana

O Internacional encaminhou a contratação por empréstimo de uma temporada do atacante Johan Carbonero junto ao Racing, da Argentina. O Colorado promete desembolsar 300 mil dólares (o equivalente a R$ 1,8 milhão na cotação atual) para concretizar as tratativas. A informação é do jornal “Zero Hora”.

As conversas entre os clubes progrediram, assim como as tratativas com os representantes do atleta. Assim, as partes ainda buscam ajustar alguns detalhes no contrato, como o valor da opção de compra caso o clube gaúcho decida ativá-la ao fim do empréstimo. De acordo com informação do “Diário Olé”, a intenção do Racing é estipular a cláusula de compra por volta de quatro milhões de dólares (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual). O planejamento dos argentinos é recuperar o investimento que realizou em 2022. Na ocasião, o Racing desembolsou 3,8 milhões de dólares para contratá-lo junto ao Gimnasia y Esgrima, também da Argentina