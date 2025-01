Gustavo Gómez prolonga seu vínculo com o Palmeiras

Novo contrato do zagueiro paraguaio tem validade até dezembro de 2027 / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores vencedores de títulos na história do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez prolongou seu acordo com o clube paulista. Agora, o contrato entre as partes tem validade até dezembro de 2027.

Para o site oficial do Verdão, Gustavo fez agradecimentos, em especial, a integrantes da diretoria como a presidente, Leila Pereira, e ao diretor de futebol, Anderson Barros.

Além disso, o defensor paraguaio também afirma que o período no clube teve importância também fora das quatro linhas. Nesse sentido, Gómez aponta que o grau de identificação obtido com o Palmeiras o fez crescer enquanto ser humano: “Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação.” Motivação que vira preparação De contrato novo, o jogador que tem 12 taças conquistadas pelo Alviverde entre Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores e Recopa também falou sobre os trabalhos de pré-temporada.