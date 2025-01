Grêmio vence Porto Vitória e se classifica com antecedência na Copinha

Hiago marcou o gol da partida no primeiro tempo e garantiu a vaga do time gaúcho na próxima fase da competição

O Grêmio venceu o Porto Vitória, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (8), pela segunda rodada do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em partida realizada em Guaratinguetá, Com o resultado, o Imortal está classificado de forma antecipada para a próxima fase da competição. Ambas as equipes estrearam na competição com vitória e o confronto era direto pela liderança – e classificação em caso de vitória.

O gol saiu logo no início do primeiro tempo. Aos 13 minutos, Viery lançou para Hiago, que aproveitou a falha da defesa e deslocou o goleiro para balançar as redes. O time gaúcho, portanto, conseguiu segurar o resultado e sair com a vitória.