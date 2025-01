Fulham x Watford: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela Copa da Inglaterra 2024/25. Nesta quinta-feira (9), Fulham e Watford se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, pela Terceira rodada da competição.

Como chega o Fulham

O Fulham vive uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, mas com apenas uma vitória e quatro empates contra Ipswich Town, Bournemouth, Southampton e Liverpool. Dessa maneira, a equipe quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais um triunfo e seguir vivo na Copa da Inglaterra.

Além disso, o clube londrino poderá contar com dois brasileiros que tem no elenco para o jogo desta quinta-feira: os atacantes Rodrigo Muniz e Carlos Vinícius. Porém, o meia Andreas Pereira não vem sendo relacionado por ter negociação em andamento com o Palmeiras para deixar o time inglês.

Dentre os desfalques para o técnico Marco Silva estão: Berge, Reed, Nelson e Tete.