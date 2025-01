Francana x Atlético-MG, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 3ª rodada da Copinha, Francana e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, pelo Grupo 5. Assim, com uma derrota e um vitória na competição, o Galo precisa vencer para garantir vaga na próxima fase do torneio. Mas um empate também pode classificar o time mineiro, dependendo do outro resultado do grupo. Por outro lado, a Francana só tem chances em caso de vitória. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, da Globo.