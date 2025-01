Fluminense apresenta novos uniformes de treino para a temporada 2025

Atletas vestirão verde claro com detalhes em laranja, enquanto os goleiros ficarão com a camisa roxa e o da comissão será em tom grená

No dia da reapresentação do elenco principal, o Fluminense apresentou seus novos uniformes de treino para a temporada 2025. Assim, o grupo já utilizará as novas peças no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira (8), para dar início aos trabalhos.

Dessa forma, serão três modelos diferentes: jogador, goleiro e comissão técnica. O uniforme de atleta chega com uma novidade, a opção regata.