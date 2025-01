Fluminense aguarda por Canobbio e prepara para anunciar atacante

Clubes acertaram os últimos ajustes sobre transferência do uruguaio; por outro lado, Isaac irá em definitivo para o Athletico

O Fluminense segue forte no mercado de negociações, buscando apagar a temporada ruim de 2024 e voltar a brigar por títulos nacionais e internacionais. Assim, a diretoria prepara o anúncio da chegada do atacante Canobbio, agora ex-Athletico.

Os clubes, aliás, já alinharam acordos pela negociação e o atacante uruguaio é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana para realizar exames e assinar contrato com o Tricolor Carioca. Por outro lado, a cria do Fluminense, também jogador de ataque, Isaac, foi envolvido na transferência e defenderá o Furacão. Ele já está em Coritiba e assinará vínculo em definitivo.