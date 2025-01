Flamengo eleva o tom e afirma que agência não pode impedir construção de estádio

Rubro-Negro sobe as palavras contra a Agenersa em resposta contra ofício publicado no final de 2024

O Flamengo criticou duramente as tentativas de interferência no debate sobre a construção de seu estádio. O projeto está planejado para a região do Gasômetro, próximo ao Centro do Rio de Janeiro. O clube enfatizou que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (Agenersa) não tem competência para “pretender impedir” a iniciativa.

O clube enviou um ofício à Agenersa como resposta às manifestações do órgão em dezembro de 2024. No documento, o Flamengo afirmou que adquiriu o terreno em São Cristóvão por meio de desapropriação via hasta pública, promovida pela Prefeitura do Rio. Atualmente, o processo está em tramitação na 8ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, o clube reforçou que não reconhece a Agenersa como responsável por impor condições ou estabelecer responsabilidades sobre o uso do imóvel.