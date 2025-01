Flamengo define valor para vender Fabrício Bruno ao Cruzeiro

Rubro-Negro se aproxima de finalizar venda do zagueiro à Raposa; Defensor também recebe sondagem do Rennes, da França

Para finalizar o negócio, André Cury, empresário do zagueiro, viajou ao Rio de Janeiro e irá se reunir com o diretor de futebol, José Boto também nesta quarta-feira (08). Assim, o Flamengo deseja definir a situação do defensor o mais rápido possível. Por fim, o técnico Filipe Luís não conta com Fabrício Bruno e deu o aval para venda.

O Flamengo já determinou o preço que deseja vender o zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro . O clube carioca quer 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) à vista para concretizar o negócio. A expectativa é que o acordo seja fechado, e o zagueiro pode nem se reapresentar com o elenco rubro-negro no Ninho do Urubu nesta quarta-feira.

Em um primeiro momento, a diretoria do Flamengo rejeitou a primeira oferta da Raposa, que girava em torno de R$ 31 milhões. Contudo, houve uma investida mais atrativa, no último final de semana. Assim, o Cruzeiro deve acertar a contratação do jogador.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, tem o interesse em comandar o atleta já há algum tempo. A propósito, o treinador entrou na negociação ao conversar com Fabrício Bruno anteriormente, quando as tratativas ainda estavam em estágio embrionário. Além disso, o próprio jogador e o seus representantes contribuíram para o avanço das negociações. José Boto, novo diretor executivo do Rubro-Negro, e Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro foram os responsáveis por conduzir a operação.

Rennes faz sondagem

Além do Cruzeiro, que é o favorito para contratar o defensor, o Rennes, da França, voltou a sondar a situação de Fabrício Bruno e fez contato com o Flamengo. No entanto, Fabrício tem o desejo de jogar pela Raposa. Afinal, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do clube. Sua primeira experiência no elenco principal foi em 2016 até que foi emprestado a Chapecoense. Posteriormente, em 2019, o defensor atuou em 26 jogos, na temporada em que houve o rebaixamento dos mineiros.