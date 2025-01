Ferroviária x Santos, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder e vice-líder do Grupo 7 se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Jogada 10

Pela 3ª rodada da Copinha, o Santos enfrenta a Ferroviária nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, pelo Grupo 7. Já classificado para a próxima fase e no topo da tabela, o Peixe quer garantir a primeira colocação do grupo. Por outro lado, na segunda colocação, a Ferroviária também está em uma situação confortável para avançar. Assim, as equipes brigam pelo primeiro lugar na tabela. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão da Cazé TV, no youtube.

Na segunda colocação da tabela, a Ferroviária entra em campo com a classificação encaminhada, afinal, só pode ser alcançada pelo Tirol/CEFAT, porém os cearenses teriam que tirar nove gols de diferença no saldo. Ou seja, uma situação possível, mas difícil. A Locomotiva goleou o Jaciobá por 8 a 0 na primeira rodada e empatou com o Tirol/CEFAT na última em 0 a 0. Em caso de vitória sobre o Peixe, a equipe avança com o primeiro lugar do Grupo 7.