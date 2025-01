Ex de Hulk e cunhada de Camila postam indiretas à nova cerimônia de casamento do casal

Uma publicação compartilhada por Mirela Janis (@mirelajanis)

“Quem sabe da história entende que isso não se refere só à música”, endossou um seguidor da influencer. Ela, inclusive, respondeu o comentário: “Tantas camadas que me calo em respeito ao meu marido”.

Relação de Hulk e Camila

O envolvimento do ídolo do Galo com Camila Ângelo causou muita polêmica e controvérsias familiares. Em suma, Hulk e Iran Ângelo mantiveram um casamento de 12 anos e se divorciaram em agosto de 2019. A separação passou longe do amigável, envolvendo, inclusive, disputa judicial pela partilha de bens.

Quatro meses depois, às vésperas do Natal de 2019, o atleta assumiu relacionamento com Camila Ângelo – sobrinha de Iran. Os dois comunicaram à família que estavam juntos desde outubro, mas não receberam apoio. A própria mãe da jovem cortou relações por cerca de um ano com o casal.

A relação entre Iran e Camila, segundo fontes, se assemelhava à de mãe e filha. As duas costumavam aparecer juntas em reuniões familiares e nas redes sociais.

