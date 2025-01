Ex-atacante do Internacional cobra dívida milionária do clube

Mikael, ex-atacante do Internacional, busca na Justiça o pagamento de um montante expressivo referente à rescisão do contrato

O atacante Mikael deu entrada em uma ação na Justiça contra o Internacional. O jogador, que defendeu o clube entre 2022 e 2023, cobra uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões. Ele alega falta de pagamentos referente a rescisão contratual. As informações são do ge.

De acordo com a publicação, o acordo entre o clube e o atacante garantia o pagamento de 15 parcelas de R$47.475,92. Porém, Mikael afirma que o Colorado quitou apenas quatro. O contrato do jogador com o Internacional era válido até 30 de junho de 2023. Pelo descumprimento, o atacante deseja receber o valor integral do acordo estabelecido, avaliado em R$ 2,3 milhões.