Entenda o motivo do Corinthians ainda não contratar em 2025

O entendimento no Timão é que o grande objetivo era manter os principais jogadores do elenco que terminou o Brasileirão com nove vitórias seguidas. Os atletas que deixaram o plantel até aqui foram aqueles que estavam encerrando o contrato e já sabiam que não iam renovar, além dos que não estavam nos planos de Ramón Díaz. O único ”fora da curva” foi Fagner, que acabou sendo emprestado ao Cruzeiro.

Entretanto, isso não significa que o Corinthians não está de olho no mercado. Renan Bloise e Thiago Santos, encarregados por buscar potenciais reforços para o Corinthians, mapeiam oportunidades e estão em contato frequente com o diretor executivo Fabinho Soldado. Eles buscam jogadores de baixo custo e que se enquadrem no estilo de jogo atual do Alvinegro.

O foco no Corinthians deve ser mesmo a janela do meio do ano. O Timão acredita que este período pode apresentar mais oportunidades, com atletas que estão fora do Brasil ficando livres no mercado. Além disso, a diretoria acredita que perderá atletas no segundo semestre. Bidon e Yuri Alberto convivem com sondagens de clubes europeus e o Alvinegro deve precisar ir atrás de reposições.

Além disso, há necessidade do Timão lucrar com transferências. No orçamento para 2025 o clube previu arrecadar R$ 181 milhões com negociações de jogadores.