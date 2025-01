Entenda como está o plantel do Palmeiras para o início de 2025

Com apenas duas contratações, muitas saídas e a espera da garotada, Verdão já iniciou preparação para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou na última segunda-feira (06/1), mas ainda faz ajustes no elenco para o início da temporada de 2025. O Verdão ainda faz movimentações no mercado, segue atrás de reforços, deve ter mais saídas e não vê o elenco fechado, mesmo com 28 atletas à disposição de Abel Ferreira neste momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As chegadas no Palmeiras Até aqui, o Palmeiras já acertou a chegada de duas contratações. Facundo Torres e Paulinho, ambos atacantes, já foram anunciados e já treinam com o restante do elenco. Além disso, o Verdão ainda tenta viabilizar a contratação do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra.

O inglês ainda não respondeu à oferta alviverde de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões) mais bônus pelo jogador. As bases salarias com Andreas Pereira já estão acertadas. Contudo, caso não consiga acertar a contratação do meia, o Palmeiras já tem um plano B e já fez sondagens por Villasanti, do Grêmio. Na lista de necessidades para 2025, o Verdão também colocava um zagueiro canhoto e um centroavante de área. Por enquanto, não há negociações encaminhadas para estas lacunas. Por fim, o Palmeiras espera contar com um reforço caseiro. Afinal, Bruno Rodrigues , contratado no ano passado, fez apenas dois jogos e depois passou por duas cirurgias no joelho. Próximo de retornar, ele será uma novidade no elenco para esta temporada.

As saídas no elenco Até aqui, quatro jogadores já deixaram o Palmeiras. Gabriel Menino e o garoto Patrick, do Sub-20, foram para o Atlético-MG na transação que trouxe Paulinho para a Academia de Futebol. Além disso, Dudu foi para o Cruzeiro e Lázaro não teve seu empréstimo renovado e retornou ao Almería, da Espanha. O zagueiro Michel, última opção no setor, está em negociações com o Juventude e também interessa ao Talleres, da Argentina. Além disso, Rony interessa a outros clubes do Brasil como Fluminense e Atlético-MG. Apesar de recusar as ofertas que chegaram até aqui, o Verdão não descarta negociar seu camisa 10 neste começo de 2025. Por fim, Naves e Rômulo, que tiveram os nomes citados como possíveis negociados nesta janela, a princípio não têm negociações para sair. Assim, eles seguem sua rotina de treinamento na Academia de Futebol normalmente.

Jogadores da base chegam em breve É certo que Abel Ferreira ainda contará com mais cinco novidades após a Copinha. Afinal, o agueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia Allan e os atacantes Thalys e Luighi farão parte do elenco profissional. A tendência é que estes jogadores vão participar dos treinos com a equipe principal e retornar para a base para jogar e manter o ritmo. O único que não poderá descer ao sub-20 será Allan, que já tem 20 anos e faz na Copinha seu último torneio de base. Assim, vai seguir no elenco profissional. Confira o elenco do Palmeiras até aqui Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Vitor Reis, Naves e Michel (pode sair) Volantes: Aníbal Moreno, Fabinho, Richard Ríos e Zé Rafael