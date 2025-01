Elenco principal do Flamengo se reapresenta para pré-temporada

Fabrício Bruno, que negocia saída para o Cruzeiro, comparece à reapresentação do Rubro-Negro, nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu

Depois da coletiva do diretor de futebol, José Boto, o elenco principal do Flamengo se reapresentou, na tarde desta quarta-feira (8), no CT George Helal, Ninho do Urubu. Ainda sem reforços, o grupo principal encontrou “caras novas” em vários departamentos para a temporada. O elenco principal passará por exames médicos e fisiológicos nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

O zagueiro Fabrício Bruno se reapresentou ao CT do Flamengo. O defensor, afinal, aguarda a definição da negociação com o Cruzeiro até quinta-feira. Ele, que perdeu espaço no time ano passado, pretende voltar à Raposa, onde foi revelado. O clube divulgará a lista sexta-feira dos atletas que viajam para a pré-temporada nos Estados Unidos.