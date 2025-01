Elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta quarta; veja programação completa no Ninho do Urubu

A quarta-feira promete ser movimentada no Ninho do Urubu, com reapresentações, coletiva de imprensa e inserção à nova metodologia de trabalho. Depois das atividades do grupo alternativo, agendadas para o período matutino, o diretor José Boto concederá nova entrevista na sala de imprensa do CT sobre o planejamento de 2025. O elenco principal do Flamengo se apresenta na sequência para dar início à pré-temporada.

O elenco alternativo trabalha normalmente pela manhã visando, como de praxe, as primeiras rodadas do Carioca. Já a coletiva do novo diretor técnico do clube, José Boto, está marcada para as 14h30 na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. A entrevista do português servirá para esclarecer parte do planejamento do clube não só para os primeiros compromissos do ano como também sobre a janela de contratações.