Dupla concederá primeira coletiva pelo Fluminense

Reforços Paulo Baya e Juan Freytes darão entrevista nesta quinta-feira (9), às 10h30 (de Brasília), no CT do clube

Dois dos cinco jogadores já anunciados pelo Fluminense concederão sua primeira coletiva pelo novo clube. O zagueiro Juan Freytes e o atacante Paulo Baya falarão nesta quinta-feira (9) no CT Carlos Castilho pela primeira vez como jogadores do Flu. A entrevista será às 10h30 (de Brasília) e terá transmissão da Fluminense TV no Youtube.

Já o zagueiro Juan Pablo Freytes, de 24 anos, vem do Alianza Lima (PER). O Fluminense adquiriu em definitivo seus direitos, firmando contrato até o fim de 2028. Além deles, o Flu já anunciou Marcelo Pitaluga (goleiro), Hércules (volante) e Joaquín Lavega (ponta).

Eles já treinam com o restante da equipe. Paulo Baya, no entanto, começou antes os trabalhos, já que fez parte do primeiro grupo a se apresentar para a temporada. Estes atletas, composto por alguns reservas e jogadores da base, iniciarão o Campeonato Carioca representando o Fluminense.

Freytes, por sua vez, chegou “atrasado”, já que aguardava sua documentação para regularizar sua situação com o clube, visto que vive seu primeiro trabalho no Brasil. Assim, ele iniciou as atividades já no dia 4 de janeiro. Os considerados titulares, porém, só voltaram ao trabalho nesta quarta. Clique aqui para saber mais detalhes.