Destaque da MLS é oferecido ao Corinthians, que analisa abrir conversas

O Corinthians, ainda sem anunciar nenhum reforço para a próxima temporada, analisa o mercado e viu um nome ser oferecido recentemente. Trata-se do meia argentino Luciano Acosta, do FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A diretoria do Timão vem analisando o nome e não descarta fazer uma oferta futuramente.

O jogador de 30 anos acabou sendo oferecido ao Timão na semana do Natal. Apesar de ser um nome que agrada, não é uma prioridade no Corinthians. A diretoria vê muito potencial no jogador, mas entende que ele atua em um setor onde Rodrigo Garro é dono absoluto. Além disso, com contrato até o final de 2026 com o Cincinnati, o Alvinegro não está tão disposto a abrir os cofres para um atleta que não chegaria para ser titular absoluto neste momento.