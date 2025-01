Cruzeiro acerta a contratação de Fabrício Bruno

O Cruzeiro acertou a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo. O zagueiro de 28 anos retorna à Raposa após seis anos pelo valor de 7 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões, com 100% dos direitos econômicos do jogador inclusos. O defensor deixa o clube após três temporadas.

A negociação durou cerca de um mês para ser concluída. O Cruzeiro já possuía um acordo com o zagueiro há alguns dias, mas faltava fechar a contratação com o Flamengo. O clube mineiro realizou uma primeira proposta, recusada pelos cariocas. Depois negociou, com o valor ampliado, faltava acertar a forma de pagamento. Ao contrário do que propôs, a Celeste pagará o montante à vista.