Com José Boto, Flamengo muda perfil de interesse para reforçar o elenco

Diretor português, que tem autonomia no cargo, mostra olhar diferenciado do brasileiro ao buscar nomes para contratar para Rubro-Negro

Com caixa em baixa, o Flamengo terá que fazer contratações pontuais e pretende finalizá-las durante a pré-temporada. Junto a isso, o novo diretor de futebol, José Boto, terá total autonomia para buscar os reforços para reforçar o elenco ao longo da temporada. No entanto, já se pode perceber que o português já mudou o perfil de interesse e vai em alvos “alternativos”.

Na última terça-feira (7), o Flamengo avançou pela contratação do atacante Juninho, do Qarabag. A posição, aliás, é prioridade por conta da saída de Gabigol e a grave lesão de Pedro. O atleta, no entanto, não é tão conhecido no Brasil e não gera tanta atenção. Inicialmente, nomes de Firmino e Roger Guedes foram colocados à mesa, porém não houve qualquer contato pelos jogadores.