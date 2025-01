Benfica, com Di María inspirado, vai à final da Taça da Liga de Portugal

Com grande atuação do argentino (que fez dois), Águias vencem o atual campeão Braga por 3 a 0 e vão decidir o título contra o Sporting

O Benfica está na final da Taça da Liga de Portugal. Afinal, nesta quarta-feira (8/1), no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, venceu com facilidade o atual campeão Braga por 3 a 0, gols de Di María (dois) e Carreras. Com isso, os benfiquistas buscarão o título na decisão contra o Sporting (que bateu o Porto por 1 a 0 na terça-feira).

A decisão será no 11, também em Leiria. O Benfica, maior vencedor, busca o seu caneco número oito. As Águias venceram em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Mas o Sporting tenta o quinto título. Afinal, levou em 2017/18, 18/19, 20/21 e 21/22.