Atacante cobra cerca de R$ 2 milhões do Inter por atraso ao quitar rescisão

Mikael aponta que o Colorado quitou somente quatro parcelas do acordo pela quebra do vínculo. Jogador teve passagem discreta pelo clube

O atacante Mikael entrou com uma ação na Justiça para cobrar o Inter pelo atraso no pagamento do acordo de rescisão contratual. O jogador solicita o pagamento de R$ 2,3 milhões referente ao restante do valor da quebra de contrato.

O Colorado e o centroavante concordaram pelo pagamento da quantia em 15 parcelas de R$ 47.475,92. Contudo, o jogador indica que houve o pagamento de cinco delas. Antes da rescisão, o contrato era válido até o fim de junho do ano passado.