Zé Roberto impressiona por físico em treino com Raphael Veiga

Aposentado desde 2017, Zé Roberto mantém uma rotina de treinos; recentemente, ele esteve ao lado de Raphael Veiga, camisa 23 do Palmeiras

Aposentado desde 2017, Zé Roberto segue impressionando por sua boa forma. Aos 50 anos, o ex-jogador mantém atualmente uma rotina de treinos intensos, que compartilha em sua rede social. Recentemente, o ídolo do Palmeiras exibiu alguns exercícios ao lado de Raphael Veiga, camisa 23 do Alviverde.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Zé aparece fazendo barras junto com Veiga. Os dois realizam o mesmo movimento, exibindo suas musculaturas. Posteriormente, ao fim do exercício, iniciam uma breve corrida.