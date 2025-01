Votuporanguense x Botafogo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Ambas as equipes somam seis pontos e entram em campo para definir quem vai terminar essa fase na liderança do Grupo 1

Classificados, Votuporanguense e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, pela terceira rodada da Copinha. Ambas as equipes somam seis pontos e, assim, entram em campo para definir quem vai terminar essa fase na primeira colocação do Grupo 1.

O Votuporanguense venceu o Fast na última rodada por 3 a 2 e garantiu a classificação para a próxima fase. Aliás, é o líder do Grupo 1 com duas vitórias, ou seja, seis pontos. O segundo colocado, Botafogo, tem a mesma pontuação, mas a vantagem é no saldo de gols. Para o confronto que define quem termina em primeiro, o técnico Lindomar não deve promover mudanças.

Como chega o Botafogo

O Botafogo vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Floresta e, portanto, também está classificado para a próxima fase da Copinha. Agora, busca o primeiro lugar do grupo. O técnico Leonardo Ramos pode fazer uma modificação no time, com a entrada de Charles no lugar de Cauã Zappelini no meio de campo.

VOTUPORANGUENSE X BOTAFOGO

Copa São Paulo de Juniores – 3° Rodada – Grupo 1

Data e horário: 8/1/2025, 19h (de Brasília)

Local: Arena Dr. Plínio Marin, Votuporanga

VOTUPORANGUENSE: Gabriel, João Pedro, Victor Hugo, Enzzo, Matheus, Arthur, Willian, Yago, Rafael, Kauã Nicolas, Fábio. Técnico: Lindomar Ferreira Silva

BOTAFOGO: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton. Técnico: Leonardo Ramos

Árbitro: Dener William da Silva

Auxiliares: Gabriel Alexandre Tostes Fleming e Jefferson Yago Franco Pinto

