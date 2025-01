Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato

Cria das categorias de base do Palmeiras, Daniel Fuzato tem no currículo convocações para Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica. Em 2019, recebeu convocação até mesmo para Seleção Brasileira principal sob o comando do ex-técnico Tite. Do Palmeiras, Fuzato foi para Roma (ITA) e passou por outros clubes da Europa, como Gil Vicente (POR), UD Ibiza (ESP), Getafe (ESP) e Eibar (ESP).

Além de Fuzato e Tchê Tchê, o Vasco já acertou outras duas contratações. Os zagueiros Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, e Lucas Freitas, ex-Palmeiras. A equipe segue no mercado em busca de outros reforços.

Veja o anúncio por parte do Vasco