Vasco anuncia contratação de Tchê Tchê, ex-Botafogo

Cruz-Maltino informa chegada do volante de 32 anos, multicampeão por seus últimos clubes; saiba tempo de contrato

O Vasco anunciou, enfim, seu primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se do volante Tchê Tchê, de 32 anos, e que deixou o Botafogo após o fim de seu contrato. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (7) via redes sociais do clube.

O meio-campista é, dessa forma, o primeiro dos quatro contratados pelo Cruz-Maltino a ser anunciado. Além dele, o goleiro Daniel Fuzato e os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira estão encaminhados para atuar em São Januário em 2025.