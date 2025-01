Tottenham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Copa da Liga Inglesa 2024/25. Nesta quarta-feira (8), Tottenham e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal da competição. A bola rola no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na temporada. A partida de volta, em Anfield, está marcada para o próximo dia 6 de fevereiro.

Contudo, a boa notícia é que o atacante e capitão Son, que renovou contrato por mais um ano nesta terça-feira (7), está confirmado entre os titulares. O sul-coreano marcou um dos gols na vitória do clube londrino em cima do Manchester United, por 4 a 3, no triunfo que garantiu a classificação do Tottenham para esta semifinal.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou segue com muitos problemas no elenco. Ao todo são nove desfalques por lesão: os goleiros Guglielmo Vicario e Fraser Forster, os zagueiros Cristian Romero, Micky van de Ven e Ben Davies, o lateral-esquerdo Destiny Udogie e os atacantes Mikey Moore, Wilson Odobert e o brasileiro Richarlison.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o dono do melhor futebol da Inglaterra nesta temporada e lidera a Premier League de forma isolada. No entanto, os Reds vêm de um empate em casa com o Manchester United e precisam do resultado positivo para voltar ao caminho das vitórias.

Além disso, o técnico Arne Slot segue com os desfalques do zagueiro Joe Gómez e do meio-campista Szoboszlai. Dessa maneira, a expectativa é que o time seja o mesmo que empatou por 2 a 2 com o Manchester United, em Anfield.