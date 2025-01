Tottenham anuncia renovação de contrato do sul-coreano Son

Em 2020, o atleta conquistou o Prêmio Puskas, depois de uma jogada individual que culminou em um verdadeiro golaço. Ele também foi eleito o melhor jogador da Premier League de 18/19 e 19/20, entretanto jamais venceu uma competição pelo Tottenham.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026