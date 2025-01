Sporting vence Porto, com gol de Gyokeres, e vai à final da Taça da Liga

Sueco artilheiro do mundo em 2024 deixa o dele neste 1 a 0 que garantiu aos lisboetas a presença em mais uma final portuguesa / Crédito: Jogada 10

O Sporting tem Gyokeres. E é finalista da Taça da Liga de Portugal. Afinal, nesta terça-feira (7/1), venceu no Estádio Magalhães Lima, em Leiria, o clássico contra o Porto por 1 a 0. O gol (nenhuma surpresa!) foi do artilheiro do mundo em 2024, Gyökeres.O tento do sueco saiu segundo tempo de um jogo marcado pelo equilíbrio.

Com isso, os sportinguistas esperam a definição do outro finalista, Benfica ou o atual campeão Sporting de Braga, que se enfrentam nesta quarta-feira, também em Leiria, que será o palco da final no dia 11. Assim, os sportinguistas buscam o quinto título nesta que é a terceira competição em importância em Portugal.