Segundo maior salário da MLS deve deixar a liga

O atacante italiano Lorenzo Insigne, do Toronto FC, não deve ser peça válida para o clube canadense na temporada 2025 da Major League Soccer (MLS). Ao menos, essa é a informação do jornalista norte-americano Tom Bogert.

Desde 2022 no Toronto FC, o avante fez somente 53 jogos com 18 gols e 12 assistências. Números esses bem abaixo do desempenho esperado quando ele chegou a MLS, na época, como o maior salário de toda a liga: 11,5 milhões de euros por temporada. Na cotação do período, equivalente a R$ 73,3 milhões. Hoje, apenas Lionel Messi tem vencimentos superiores aos de Insigne.

De lá pra cá, o italiano de 33 anos sofreu com problemas físicos e teve até mesmo problemas com alguns técnicos que passaram pela representação do Canadá. Desse modo, tanto a diretoria do Toronto como o próprio atacante enxergam que o cenário é favorável para encerrar o vínculo.

Inicialmente, a ideia do clube da MLS é lucrar com a saída do jogador, já que o acordo vigente vai até junho de 2026. Entretanto, para aliviar o quanto antes sua folha salarial, a possibilidade de rescindir o vínculo (deixando o atleta livre no mercado) não está descartada.