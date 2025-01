São Paulo recusa sondagens por Erick

O São Paulo recusou as sondagens feitas pelo atacante Erick. O jogador seguirá, por enquanto, no Tricolor em 2025 e viaja junto com o time para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos, a partir da próxima quinta-feira (09).

Ao todo, cinco clubes do Brasil entraram em contato para tentar negócio pelo atacante. Uma delas era do Ceará, onde o atacante atuava antes de chegar ao Tricolor. O São Paulo, por sua vez, recusou todas as investidas. De acordo com o portal ge, incluindo uma com valores para a compra do jogador.