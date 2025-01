São Carlos x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior; liderança do Grupo 13 e vaga na próxima fase do torneio estão em jogo / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (8), Cruzeiro e São Carlos se enfrentam no Estádio Luís Augusto de Oliveira, às 17h (de Brasília), pela 3ª rodada da Copinha. Líder do Grupo 13, o Cabuloso precisa vencer ou empatar para garantir uma vaga na próxima fase e o primeiro lugar da tabela. Em caso de vitória do time da casa, o Águia da Central garante a classificação e, assim, a Raposa precisaria de uma derrota ou empate do Real Brasília em seu respectivo jogo. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida será transmitida pela Cazé TV, através do Youtube e também do Prime Video.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o São Carlos Após vitória sobre o Imperatriz na primeira e o empate com o Real Brasília na segunda, o São Carlos soma os mesmo quatro pontos que o líder do Grupo 13, seu próximo adversário Cruzeiro. Porém, com um menor saldo de gols, ocupa a segunda colocação. Para garantir a classificação, precisa vencer o Cabuloso, mas em caso de derrota ou empate ainda pode avançar, dependendo do resultado do confronto entre Real Brasília e Imperatriz. Kauan Silva é o destaque do time no torneio, afinal, marcou em todas as partidas até aqui, totalizando três gols.