Santos desiste da contratação de Thiago Maia

Peixe vê negociação complicada para repatriar volante e decidiu não avançar mais com as conversas

O Santos desistiu oficialmente da contratação do volante Thiago Maia, do Internacional. O Peixe tinha interesse no retorno do jogador revelado em sua base, mas nesta terça-feira (07), o Alvinegro decidiu não avançar mais com as negociações.

O negócio era visto como complexo. Para fechar a contratação, o Peixe teria que pagar cerca de 6,5 milhões de euros, R$ 40 milhões, ao Inter. Além disso, o Colorado queria que o alvinegro assumisse a dívida de R$ 4 milhões de euros. O clube gaúcho fechou o negócio com o Flamengo, na metade de 2024, e ainda não pagou a primeira parcela de R$ 250 mil.