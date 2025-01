Santos consegue liberação de JP Chermont da Seleção sub-20

Lateral-direito disputaria o Sul-Americano da categoria no começo do ano, mas Peixe pediu que atleta fosse liberado da competição / Crédito: Jogada 10

O Santos enviou um pedido à CBF e conseguiu a liberação do lateral-direito JP Chermont da Seleção Brasileira sub-20. O jogador estava convocado para defender a Amarelinha no Sul-Americano da categoria e perderia a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o atleta deve ser opção de Pedro Caixinha no Estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A competição será realizada na Venezuela. O Brasil estreia no dia 24 de janeiro, contra a Argentina. Mas o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 será disputado entre os dias 4 e 16 de fevereiro. Assim, caso a Seleção Brasileira chegue até a etapa final do torneio, o lateral-direito desfalcaria o Peixe até a décima rodada do Paulistão, voltando apenas nos últimos dois jogos da fase de grupos, contra Inter de Limeira e Noroeste.