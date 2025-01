Rony, do Palmeiras, rejeita proposta do Fluminense

Estafe do jogador não se anima com oferta financeira e aguarda pelo mercado estrangeiro; Verdão não se opõe à venda

O atacante Rony recusou proposta do Fluminense, que negocia com o Palmeiras por sua contratação. O Tricolor esbarra por enquanto nos valores pedidos pelo jogador, que perdeu espaço no Verdão em 2024, mas segue com status de jogador importante no futebol brasileiro.

Segundo o jornalista André Hernan, em publicação desta terça-feira (7), o estafe do jogador de 29 anos não achou a oferta do Fluminense vantajosa financeiramente. O clube carioca até recebeu o aval por parte do Palmeiras, mas ainda não chegou a um acordo pela contratação.