River Plate torna oficial a contratação de Galoppo

Meio-campista chega por empréstimo do São Paulo / Crédito: Jogada 10

Contratação aventada há algumas semanas, a chegada do meio-campista Galoppo ao River Plate, por empréstimo do São Paulo, se tornou oficial nesta terça-feira (7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Através dos seus canais de comunicação, o Millonario divulgou imagens do meia de 25 anos assinando o vínculo até o fim do ano. Nos termos da negociação, uma cláusula de compra obrigatória foi inclusa no valor de três milhões de dólares. Na cotação de momento, este valor equivale a R$ 18,2 milhões.

Nas primeiras palavras após sua introdução, Galoppo se mostrou feliz de integrar o plantel do técnico Marcelo Gallardo. Em especial, com a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes, de formato novo, no meio do ano. A saber, o time argentino está no Grupo E ao lado de Inter de Milão, Monterrey-MEX e Urawa Reds, do Japão. “Estou feliz por chegar ao River. Esperamos que seja um grande ano e que lutemos por títulos. Estou motivado com o Mundial de Clubes”, destacou. Além de reforçar o elenco riverista, a chegada de Galoppo também significou uma vitória nos bastidores para a diretoria da representação de Núñez. Isso porque o Boca também monitorava a situação do jogador que se formou na base de La Boca e, inclusive, já demonstrou, em publicações nas redes sociais, ser torcedor do arquirrival.