Racing inicia conversas para repatriar Zaracho, e Atlético negocia a venda

Negociação por empréstimo do meio-campista está descartada; Galo não comenta as tratativas e rotula assunto como 'especulação'.

Depois de abrir negociações para renovar o contrato de Matías Zaracho na última semana de 2024, o Atlético pode ver o meio-campista se despedir. Isso porque o Racing, ex-clube do argentino, tem interesse em repatriá-lo e deu início às tratativas com o Galo pelo jogador. A informação é da ESPN.

O Atlético não comenta oficialmente as conversas e, portanto, rotula o assunto como “especulação” diante da movimentação no mercado da bola. Enquanto isso, o Racing vê com otimismo a chance de contar com o reforço. Os valores que envolvem as tratativas estão em sigilo.