Pogba no Criciúma? Site do clube é hackeado com anúncio fake

O site do Criciúma foi hackeado nesta terça-feira (7) e uma matéria com o anúncio do jogador francês Paul Pogba para 2025 foi publicada. O fato inusitado rendeu muitas brincadeiras nas redes socias com a contratação aleatória e improvável.

A nota falsa dizia: “Paul Pogba é do Tigre! Criciúma surpreende o mundo do futebol e anuncia a contratação bombástica do craque francês”. Porém, a matéria saiu do ar minutos depois. Após rescindir seu contrato com a Juventus, Pogba ficou disponível no mercado, mas foi suspenso por doping e só poderá retornar aos gramados em março de 2025.