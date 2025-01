Pixbet, patrocinadora máster do Flamengo, recebe autorização para operar no Brasil

A autorização em caráter provisório, assinada pelo secretário Regis Dudena, envolveu empresas que sanaram pendências com o governo. Além da Pixbet, outras cinco marcas também estão liberadas para atuarem todo território nacional. Trata-se da Flabet, Bet da Sorte, Mcgames, Montecarlosbet e Montecarlos, além do Sistema Lotérico de Pernambuco.

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) concedeu autorização provisória para Pixbet seguir operando nacionalmente. Patrocinadora máster do Flamengo, a empresa recebeu liberação em portaria publicada na manhã desta terça-feira (7) no Diário Oficial da União.

Empresas contempladas com a autorização provisória possuem dois meses, cerca de 60 dias, para resolver todas demandas. Vale frisar que a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, segue vetada pelo governo.

Proibição à Pixbet

Na última sexta-feira (3), o Flamengo acabou surpreendido com a proibição da Loterj (Loteria do Estado do Rio) de explorar atividades de apostas online no Brasil todo. A decisão vetava a operação da Pixbet, patrocinadora máster do clube, em solo nacional e consequentemente ameaçava a continuidade do acordo.

A Pixbet se baseava na autorização estadual da Loterj para seguir operando no Brasil após a vigência das licenças emitidas pelo Ministério da Fazenda. A liberação, porém, caiu na última sexta-feira após o ministro André Mendonça, do STF, proibir a Loteria do Estado do Rio de Janeiro de seguir explorando atividades relacionadas a apostas a nível nacional.

Com entendimento que poderia atuar com autorização da Loterj, a Pixbet não efeutou o pagamento de última hora da outorga ao governo federal – no valor de R$ 30 milhões. A ‘invalidez’ do aval estadual para o funcionamento no Brasil fez com que a empresa arcasse com a quantia.