Palmeiras amplia lista de atletas de base que integrarão time principal

Allan se juntou ao quarteto promovido do Sub-20 e realizou testes na Academia do Futebol nesta terça

O quinteto atuou na goleada contra o Santa Cruz-AC pela Copinha na segunda e, nesta terça (07), participou dos testes com o time principal na Academia de Futebol. Allan tem 20 anos e está no seu último ano pela categoria. A Copinha é seu último torneio pela base.

O Palmeiras se reapresentou na última segunda-feira (06) e terá cinco jogadores do time Sub-20 no elenco principal. Além de, Luighi, Benedetti, Figueiredo e Thalys, que já tinham suas promoções anunciadas, o meia Allan também integrará o plantel de Abel Ferreira na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os jogadores seguirão na disputa da Copinha e, após a competição, participarão com mais frequência de trabalhos do time principal. O quinteto fará parte de um grupo de apoio do Palmeiras e pode, ocasionalmente, voltar a defender o time Sub-20, com exceção de Allan.